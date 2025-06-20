Путин призвал перейти к экономике высоких зарплат

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Путин заявил о том, что молодежь и уже зрелые люди должны иметь возможность развития в карьере
Путин заявил о том, что молодежь и уже зрелые люди должны иметь возможность развития в карьере Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Экономика России должна перейти к режиму высоких зарплат, которые будут основаны на увеличении производительности труда. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании во время ПМЭФ. 

«России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент отметил, что возможности построить карьеру должны быть и у людей зрелого возраста, и у молодежи. 

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Экономика России должна перейти к режиму высоких зарплат, которые будут основаны на увеличении производительности труда. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании во время ПМЭФ.  «России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент отметил, что возможности построить карьеру должны быть и у людей зрелого возраста, и у молодежи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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