Путин призвал перейти к экономике высоких зарплат

Путин заявил о том, что молодежь и уже зрелые люди должны иметь возможность развития в карьере
новость из сюжетаПМЭФ-2025
Экономика России должна перейти к режиму высоких зарплат, которые будут основаны на увеличении производительности труда. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании во время ПМЭФ.
«России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент отметил, что возможности построить карьеру должны быть и у людей зрелого возраста, и у молодежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!