Путин: РФ достигла рекордного снижения бедности в 7,2%

Темпы снижения уровня бедности в России составили 7,2% в 2024 году, что является рекордным показателем. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
«Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, по итогам прошлого года она составила 7,2%», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского Международного экономического форума, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что социальное неравенство остается для России важной проблемой, однако государство постепенно решают ее.
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