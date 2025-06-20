Путин: РФ достигла рекордного снижения бедности в 7,2%

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Путин заявил о том, что Россия решает вопрос социального неравенства
Путин заявил о том, что Россия решает вопрос социального неравенства Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Темпы снижения уровня бедности в России составили 7,2% в 2024 году, что является рекордным показателем. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

«Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, по итогам прошлого года она составила 7,2%», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского Международного экономического форума, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что социальное неравенство остается для России важной проблемой, однако государство постепенно решают ее.

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Темпы снижения уровня бедности в России составили 7,2% в 2024 году, что является рекордным показателем. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. «Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, по итогам прошлого года она составила 7,2%», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании во время Петербургского Международного экономического форума, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что социальное неравенство остается для России важной проблемой, однако государство постепенно решают ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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