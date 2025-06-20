Путин объяснил, что нужно сделать, чтобы повысить доходы россиян

Чтобы увеличить доходы россиян, у них должны быть возможности для профессионального роста, перехода в другие компании и переезда в другие города. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.
«Для увеличения доходов граждан необходимо повышать квалификацию граждан, чтобы у них были возможности переходить в другие компании, переезжать в другие города и расти профессионально», — отметил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Российский лидер добавил, что рост доходов населения и уменьшение бедности взаимосвязаны, поэтому рост заработных плат важен для всей российской экономики.
Ранее президент призвал к переходу на экономику высоких зарплат, основанных на производительности труда. Также он заявил о рекордных показателях уменьшения уровня бедности в РФ.
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