Путин объяснил, что нужно сделать, чтобы повысить доходы россиян

Путин: для роста доходов россиян необходимо повышать их квалификацию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин призвал повышать квалификацию россиян для роста их зарплат
Путин призвал повышать квалификацию россиян для роста их зарплат Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Чтобы увеличить доходы россиян, у них должны быть возможности для профессионального роста, перехода в другие компании и переезда в другие города. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ. 

«Для увеличения доходов граждан необходимо повышать квалификацию граждан, чтобы у них были возможности переходить в другие компании, переезжать в другие города и расти профессионально», — отметил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Российский лидер добавил, что рост доходов населения и уменьшение бедности взаимосвязаны, поэтому рост заработных плат важен для всей российской экономики.

Ранее президент призвал к переходу на экономику высоких зарплат, основанных на производительности труда. Также он заявил о рекордных показателях уменьшения уровня бедности в РФ.

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Чтобы увеличить доходы россиян, у них должны быть возможности для профессионального роста, перехода в другие компании и переезда в другие города. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ.  «Для увеличения доходов граждан необходимо повышать квалификацию граждан, чтобы у них были возможности переходить в другие компании, переезжать в другие города и расти профессионально», — отметил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Российский лидер добавил, что рост доходов населения и уменьшение бедности взаимосвязаны, поэтому рост заработных плат важен для всей российской экономики. Ранее президент призвал к переходу на экономику высоких зарплат, основанных на производительности труда. Также он заявил о рекордных показателях уменьшения уровня бедности в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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