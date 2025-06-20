Путин отметил прогресс России в борьбе с бедностью за 25 лет

Уровень бедности россиян с 2000 года уменьшился с 29% до 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
2В 2000-м году уровень бедности в России составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на показатель в 5%», — сообщил Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском Международном экономическом форуме, его слова передает корреспондент URA.RU. Однако при этом, как отметил лидер государства, уровень заработных плат в стране пока не достиг достаточного уровня.
Ранее Путин заявил о рекордных показателях в борьбе с бедностью в России. Также призвал переходить к экономике высоких зарплат и заявил, что для роста доходов населения требуется повышать их квалификацию.
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