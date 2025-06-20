Путин отметил прогресс России в борьбе с бедностью за 25 лет

Путин: уровень бедности населения в России уменьшился почти на 24% за 25 лет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что несмотря на борьбу с бедностью в России пока еще недостаточный уровень зарплат
Путин заявил, что несмотря на борьбу с бедностью в России пока еще недостаточный уровень зарплат Фото:
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ПМЭФ-2025

Уровень бедности россиян с 2000 года уменьшился с 29% до 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

2В 2000-м году уровень бедности в России составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на показатель в 5%», — сообщил Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском Международном экономическом форуме, его слова передает корреспондент URA.RU. Однако при этом, как отметил лидер государства, уровень заработных плат в стране пока не достиг достаточного уровня.

Ранее Путин заявил о рекордных показателях в борьбе с бедностью в России. Также призвал переходить к экономике высоких зарплат и заявил, что для роста доходов населения требуется повышать их квалификацию.

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Уровень бедности россиян с 2000 года уменьшился с 29% до 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. 2В 2000-м году уровень бедности в России составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на показатель в 5%», — сообщил Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском Международном экономическом форуме, его слова передает корреспондент URA.RU. Однако при этом, как отметил лидер государства, уровень заработных плат в стране пока не достиг достаточного уровня. Ранее Путин заявил о рекордных показателях в борьбе с бедностью в России. Также призвал переходить к экономике высоких зарплат и заявил, что для роста доходов населения требуется повышать их квалификацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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