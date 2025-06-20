Путин обратился к Госдуме по поводу работы маркетплейсов

Путин поручил ГД ускорить разработку законопроекта о регулировке маркетплейсов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что отечественные маркетплейсы являются весомым достижением бизнеса
Путин заявил, что отечественные маркетплейсы являются весомым достижением бизнеса Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Госдума должна быстрее принимать решение по регулированию маркетплейсов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Во время пленарного заседания на ПМЭФ Путин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов. «У России есть успешные примеры электронных площадок», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что власти продолжают создавать условия для развития отечественных электронных площадок, которые являются реальным и весомым достижением бизнеса в России.

Ранее, на встрече по экономическим вопросам, Путин потребовал обратить внимание на иностранные маркетплейсы. По его словам, через них в страну могут попадать некачественные товары.

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Госдума должна быстрее принимать решение по регулированию маркетплейсов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Во время пленарного заседания на ПМЭФ Путин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов. «У России есть успешные примеры электронных площадок», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что власти продолжают создавать условия для развития отечественных электронных площадок, которые являются реальным и весомым достижением бизнеса в России. Ранее, на встрече по экономическим вопросам, Путин потребовал обратить внимание на иностранные маркетплейсы. По его словам, через них в страну могут попадать некачественные товары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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