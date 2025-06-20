Путин обратился к Госдуме по поводу работы маркетплейсов

Госдума должна быстрее принимать решение по регулированию маркетплейсов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Во время пленарного заседания на ПМЭФ Путин поручил Госдуме ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов. «У России есть успешные примеры электронных площадок», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что власти продолжают создавать условия для развития отечественных электронных площадок, которые являются реальным и весомым достижением бизнеса в России.
Ранее, на встрече по экономическим вопросам, Путин потребовал обратить внимание на иностранные маркетплейсы. По его словам, через них в страну могут попадать некачественные товары.
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