«Такая дыра, обратите внимание»: Путин дал новую установку экономическому сектору РФ

Президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на иностранные маркетплейсы, через которые в страну могут попадать некачественные товары. Об этом глава государства заявил на встрече по экономическим вопросам.
«Дыра такая, на которую нужно точно обратить внимание. Через них можно завозить что угодно», — сообщил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Так он напомнил главе Минэкономразвития страны Максиму Решетникову и другим представителям экономического сектора об угрозе ввоза некачественных товаров.
Перед этим представители сектора экономики РФ сообщили Путину о существующих возможностях обхода системы «Честный знак» с помощью сертификатов соответствия, выданных в странах ЕАЭС, в том числе — Киргизии. Решетников предложил запустить механизм отзыва таких сертификатов до конца 2025 года для возвращения контроля за обращением продукции на российском рынке по примеру Белоруссии и Казахстана.
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