Президент Путин на ПМЭФ-2025 отметил Челябинскую область. Видео

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Путин высоко отметил заслуги Челябинской области
Путин высоко отметил заслуги Челябинской области Фото:
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ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ-2025) отметил регионы с самой высокой динамикой роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. В числе названных регионов первой прозвучала Челябинская область, передает корреспондент URA.RU. 

«57 регионов повысили свой интегральный индекс. В том числе отмечу, Челябинскую, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Воронежскую, Саратовскую, Сахалинскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Их динамика самая высокая. Поздравляю региональные команды», — сообщил Путин во время выступления на пленарном заседании, трансляция которого проводилась в прямом эфире. Президент попросил аплодисментами отметить заслуги регионов. 

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Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ-2025) отметил регионы с самой высокой динамикой роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. В числе названных регионов первой прозвучала Челябинская область, передает корреспондент URA.RU.  «57 регионов повысили свой интегральный индекс. В том числе отмечу, Челябинскую, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Воронежскую, Саратовскую, Сахалинскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Их динамика самая высокая. Поздравляю региональные команды», — сообщил Путин во время выступления на пленарном заседании, трансляция которого проводилась в прямом эфире. Президент попросил аплодисментами отметить заслуги регионов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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