Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ-2025) отметил регионы с самой высокой динамикой роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. В числе названных регионов первой прозвучала Челябинская область, передает корреспондент URA.RU.
«57 регионов повысили свой интегральный индекс. В том числе отмечу, Челябинскую, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Воронежскую, Саратовскую, Сахалинскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Их динамика самая высокая. Поздравляю региональные команды», — сообщил Путин во время выступления на пленарном заседании, трансляция которого проводилась в прямом эфире. Президент попросил аплодисментами отметить заслуги регионов.
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