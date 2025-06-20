Путин сделал неожиданное заявление по поводу капитуляции Украины

Путин: Россия не требует капитуляции Украины
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© Служба новостей «URA.RU»
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Украина должна признать реальность, заявил Путин
Украина должна признать реальность, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия не требует капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий, сложившихся на земле. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия не добивается капитуляции Украины», — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU. Глава государства добавил, что Москва лишь призывает к признанию фактически сложившегося положения дел на местах. Ситуация на Украине принципиально отличается от других конфликтов, заключил Путин.

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Россия не требует капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий, сложившихся на земле. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Россия не добивается капитуляции Украины», — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU. Глава государства добавил, что Москва лишь призывает к признанию фактически сложившегося положения дел на местах. Ситуация на Украине принципиально отличается от других конфликтов, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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