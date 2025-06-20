Путин сделал неожиданное заявление по поводу капитуляции Украины

Украина должна признать реальность, заявил Путин
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Россия не требует капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий, сложившихся на земле. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Россия не добивается капитуляции Украины», — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU. Глава государства добавил, что Москва лишь призывает к признанию фактически сложившегося положения дел на местах. Ситуация на Украине принципиально отличается от других конфликтов, заключил Путин.
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