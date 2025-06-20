Добыча йода и развитие туризма: Кухарук подписал новые соглашения на третий день ПМЭФ-2025

Кухарук на ПМЭФ-2025 подписал соглашения с «Газпром нефтью» и «Альфа-Банком»
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Кухарук подписал новые соглашения на Петербургском международном экономическом форуме
Кухарук подписал новые соглашения на Петербургском международном экономическом форуме Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подписал ряд соглашений о сотрудничестве на третий день Петербургского международного экономического форума. Соглашения о партнерстве заключены с «Газпром нефтью», «Сибур Холдинг» и «Альфа Банком» и предполагают добычу йода, развитие туризма и поддержку творческой молодежи.

Добыча йода

Одно из соглашений было заключено с «Газпром нефтью». Оно предполагает промышленную добычу йода из попутной воды на месторождениях.

«Это перспективное направление, так как около 90% йода, используемого в России, сегодня импортируется. Проект важен для обеспечения технологической независимости и поддержки медицины, электроэнергетики, сельского хозяйства», — отметил Кухарук.

Поддержка творческой молодежи

Заключено новое соглашение о сотрудничестве на пять лет с ПАО «Сибур Холдинг». Разработана программа поддержки творческой молодежи региона, уже в 2025 году планируется реализовать 19 региональных и восемь межрегиональных проектов.

«В их числе — Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм „Северные встречи“ в Нижневартовске. Северная лига Международного союза КВН в Нягани, молодежная медиастудия „ПМК-медиа“ в Пыть-Яхе и другие мероприятия», — написал губернатор.

Помощь бизнесу и строительство жилья

С «Альфа-Банком» сотрудничество будет вестись по трем направлениям. Это развитие бизнеса, строительство жилья для расселения «авариек» и работа с бюджетными учреждениями.

«Банк обладает опытом и является лидером в проектном финансировании строительства недвижимости. В Югре реализуется более 10 проектов КРТ, где банк может оказать содействие», — отметил глава региона

Также было заключено соглашение с АО «Космос Отель Групп» для повышения туризма в регионе и развития гостиничной инфраструктуры. Во время рабочих встреч Кухарук встретился с полпредом президента в Уральском Федеральном округе Артемом Жогой.

«Поговорили о планах по синхронизации развития автономного округа с федеральной повесткой. Артем Владимирович высоко оценил результаты работы и вовлеченность югорской делегации», — рассказал Кухарук.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подписал ряд соглашений о сотрудничестве на третий день Петербургского международного экономического форума. Соглашения о партнерстве заключены с «Газпром нефтью», «Сибур Холдинг» и «Альфа Банком» и предполагают добычу йода, развитие туризма и поддержку творческой молодежи. Добыча йода Одно из соглашений было заключено с «Газпром нефтью». Оно предполагает промышленную добычу йода из попутной воды на месторождениях. «Это перспективное направление, так как около 90% йода, используемого в России, сегодня импортируется. Проект важен для обеспечения технологической независимости и поддержки медицины, электроэнергетики, сельского хозяйства», — отметил Кухарук. Поддержка творческой молодежи Заключено новое соглашение о сотрудничестве на пять лет с ПАО «Сибур Холдинг». Разработана программа поддержки творческой молодежи региона, уже в 2025 году планируется реализовать 19 региональных и восемь межрегиональных проектов. «В их числе — Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм „Северные встречи“ в Нижневартовске. Северная лига Международного союза КВН в Нягани, молодежная медиастудия „ПМК-медиа“ в Пыть-Яхе и другие мероприятия», — написал губернатор. Помощь бизнесу и строительство жилья С «Альфа-Банком» сотрудничество будет вестись по трем направлениям. Это развитие бизнеса, строительство жилья для расселения «авариек» и работа с бюджетными учреждениями. «Банк обладает опытом и является лидером в проектном финансировании строительства недвижимости. В Югре реализуется более 10 проектов КРТ, где банк может оказать содействие», — отметил глава региона Также было заключено соглашение с АО «Космос Отель Групп» для повышения туризма в регионе и развития гостиничной инфраструктуры. Во время рабочих встреч Кухарук встретился с полпредом президента в Уральском Федеральном округе Артемом Жогой. «Поговорили о планах по синхронизации развития автономного округа с федеральной повесткой. Артем Владимирович высоко оценил результаты работы и вовлеченность югорской делегации», — рассказал Кухарук.
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