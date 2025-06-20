Путин раскрыл истинную цель вторжения ВСУ в Курскую область

Путин: нападение ВСУ на Курскую область было сделано для получения помощи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Украине нужна была помощь от Запада, заявил Путин
Украине нужна была помощь от Запада, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нападение Украины на Курскую область в августе 2024 года имело политические цели — показать западным спонсорам свои возможности для получения дополнительной помощи. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Смысл и цель была только в одном — цель политического характера, показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы", — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU.

Глава государства отметил, что наступление ВСУ было остановлено, а область освобождена. Украинские силы понесли значительные потери, заключил Путин.

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Нападение Украины на Курскую область в августе 2024 года имело политические цели — показать западным спонсорам свои возможности для получения дополнительной помощи. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. "Смысл и цель была только в одном — цель политического характера, показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы", — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что наступление ВСУ было остановлено, а область освобождена. Украинские силы понесли значительные потери, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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