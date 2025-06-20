Путин раскрыл истинную цель вторжения ВСУ в Курскую область

Нападение Украины на Курскую область в августе 2024 года имело политические цели — показать западным спонсорам свои возможности для получения дополнительной помощи. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"Смысл и цель была только в одном — цель политического характера, показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы", — заявил Путин. Его слова с площадки ПМЭФ передает корреспондент URA.RU.
Глава государства отметил, что наступление ВСУ было остановлено, а область освобождена. Украинские силы понесли значительные потери, заключил Путин.
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