В Екатеринбурге состоялась премьера документального фильма «Иван Штырков. Десять лет в игре», посвященного десятилетию профессиональной карьеры Ивана Штыркова, одного из самых известных российских бойцов ММА. Специальный показ прошел 20 июня в Академии единоборств РМК, сообщила пресс-служба академии.
«В честь десятилетия карьеры уральская ведущая и сценарист Екатерина Березовая выпустила документальную картину „Иван Штырков. Десять лет в игре“. Первыми фильм увидели преданные фанаты и одноклубники бойца, и, конечно, сам Иван — специальный показ прошел в Академии единоборств РМК», — рассказал представитель академии.
Картина охватывает ключевые моменты спортивного пути Ивана Штыркова: от первого боя на локальном турнире RCC в 2015 году до боев с мировыми звездами и перехода в ведущие промоушены. В фильме собраны откровенные интервью с друзьями, промоутерами, одноклубниками и самим спортсменом.
«Наверное, про каждого из ребят в своей команде снял бы такой фильм, потому что все заслуживают. Когда я почувствовал, что мне сейчас повезет, я еще больше давил газ. Не жалел ни себя, ни близких, ни родных, ни своей жизни, ни своего времени. Мне нужен был результат, потому что я чувствовал, что это мой шанс. Последний шанс кем-то стать», — поделился Штырков после просмотра.
Первые зрители фильма — коллеги и преданные поклонники Штыркова — смогли оценить не только спортивные достижения бойца, но и малоизвестные детали его личного пути. Фильм уже доступен в открытом доступе на платформе ВК Видео.
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