Священник из Екатеринбурга призвал закрывать гипермаркеты ради демографии

По воскресеньям надо закрывать гипермаркеты как радикальную меру для улучшения демографической ситуации в России. Об этом он заявил старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло.
«В воскресенье надо закрыть гипермаркеты. Почему? Потому что человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться, гоните по этим этажам с тележками. Он последние силы оставляет в этом магазине. А где любовь, где семья, где дети?» — отметил священнослужитель в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
По словам Миняйло, современный человек сталкивается с недостатком не только материальных ресурсов, но и среды для восстановления сил — как физических, так и душевных и духовных. Эта проблема особенно актуальна для молодых семей, которые нуждаются во времени для общения и отдыха. Поэтому необходимо создавать условия, при которых люди смогут не только зарабатывать, но и полноценно отдыхать.
В качестве примера священнослужитель привел ряд европейских стран, где магазины и даже аптеки закрыты по выходным и в вечернее время. При этом, по его словам, экономики этих стран остаются стабильными, а граждане получают возможность провести больше времени с близкими.
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