20 июня 2025

Священник из Екатеринбурга призвал закрывать гипермаркеты ради демографии

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Священник считает, что люди после рабочей недели тратят много сил на походы в магазины по воскресеньям
Священник считает, что люди после рабочей недели тратят много сил на походы в магазины по воскресеньям Фото:

По воскресеньям надо закрывать гипермаркеты как радикальную меру для улучшения демографической ситуации в России. Об этом он заявил старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло.

«В воскресенье надо закрыть гипермаркеты. Почему? Потому что человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться, гоните по этим этажам с тележками. Он последние силы оставляет в этом магазине. А где любовь, где семья, где дети?» — отметил священнослужитель в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

По словам Миняйло, современный человек сталкивается с недостатком не только материальных ресурсов, но и среды для восстановления сил — как физических, так и душевных и духовных. Эта проблема особенно актуальна для молодых семей, которые нуждаются во времени для общения и отдыха. Поэтому необходимо создавать условия, при которых люди смогут не только зарабатывать, но и полноценно отдыхать.

В качестве примера священнослужитель привел ряд европейских стран, где магазины и даже аптеки закрыты по выходным и в вечернее время. При этом, по его словам, экономики этих стран остаются стабильными, а граждане получают возможность провести больше времени с близкими.

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По воскресеньям надо закрывать гипермаркеты как радикальную меру для улучшения демографической ситуации в России. Об этом он заявил старший священник Храма-Памятника на Крови протоиерей Максим Миняйло. «В воскресенье надо закрыть гипермаркеты. Почему? Потому что человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться, гоните по этим этажам с тележками. Он последние силы оставляет в этом магазине. А где любовь, где семья, где дети?» — отметил священнослужитель в эфире программы «Акцент» на ОТВ. По словам Миняйло, современный человек сталкивается с недостатком не только материальных ресурсов, но и среды для восстановления сил — как физических, так и душевных и духовных. Эта проблема особенно актуальна для молодых семей, которые нуждаются во времени для общения и отдыха. Поэтому необходимо создавать условия, при которых люди смогут не только зарабатывать, но и полноценно отдыхать. В качестве примера священнослужитель привел ряд европейских стран, где магазины и даже аптеки закрыты по выходным и в вечернее время. При этом, по его словам, экономики этих стран остаются стабильными, а граждане получают возможность провести больше времени с близкими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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