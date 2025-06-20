20 июня 2025

Пермяков позвали в Благовещенск упаковывать сосиски и наггетсы за 180 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работать предстоит на складе мясной продукции (архивное фото)
Работать предстоит на складе мясной продукции (архивное фото) Фото:

Жителям Прикамья предложили работу в Благовещенске с зарплатой до 180 тысяч рублей. В описании вакансии на сайте бесплатных объявлений указано, что от сотрудников требуется упаковывать сосиски, колбасы и деликатесы.

«Работа вахтой для жителей Пермского края. Требуется сотрудник на склад готовой продукции в Благовещенск. Обязанности: упаковка сосисок, колбас и деликатесов (наггетсы, крылышки, филе, котлеты). Зарплата: от 150 до 180 тысяч рублей», — написано на портале «Авито Работа».

Соискатель вправе сам определить продолжительность вахтовки — от 20 до 90 смен. Выплаты фиксированные в зависимости от участка занятости. В компании предусмотрены авансовы, действует акция «приведи друга» за вознаграждение. Переезд из региона пообещали компенсировать в полном объеме.

URA.RU писало ранее, что упаковщикам конфет в Москве предлагали зарплату в 300 тысяч рублей за 45 смен. А на фасовке лимонов за вахту в 60 смен собирались платить до 350 тысяч рублей. 

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Жителям Прикамья предложили работу в Благовещенске с зарплатой до 180 тысяч рублей. В описании вакансии на сайте бесплатных объявлений указано, что от сотрудников требуется упаковывать сосиски, колбасы и деликатесы. «Работа вахтой для жителей Пермского края. Требуется сотрудник на склад готовой продукции в Благовещенск. Обязанности: упаковка сосисок, колбас и деликатесов (наггетсы, крылышки, филе, котлеты). Зарплата: от 150 до 180 тысяч рублей», — написано на портале «Авито Работа». Соискатель вправе сам определить продолжительность вахтовки — от 20 до 90 смен. Выплаты фиксированные в зависимости от участка занятости. В компании предусмотрены авансовы, действует акция «приведи друга» за вознаграждение. Переезд из региона пообещали компенсировать в полном объеме. URA.RU писало ранее, что упаковщикам конфет в Москве предлагали зарплату в 300 тысяч рублей за 45 смен. А на фасовке лимонов за вахту в 60 смен собирались платить до 350 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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