Свердловчан ожидают осадки и понижение температуры

В Свердловской области в выходные ожидаются дожди, грозы, туман, а в начале недели будет понижение температуры. Такой прогноз дает "Уральский Гидрометцентр".
"21 июня будет облачно с прояснениями, на севере ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, на юге дождь, местами сильный, гроза. Ночью и утром местами туман", — говорится в прогнозе синоптиков в telegram-канале. Температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов.
На 22 июня синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. По всей области пройдут дожди, порывы ветра будут до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23 градусов. В Екатеринбурге будет дождливо, ночью +13, днем +21 градус.
В понедельник 23 июня сохранится переменная облачность и местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура в некоторых областях региона может опуститься до +4 градусов. Максимальная температура днем составит +19. В Екатеринбурге днем ожидается дождь, температура не выше +17.
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