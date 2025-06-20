20 июня 2025

Свердловчан ожидают осадки и понижение температуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный дождь ожидает свердловчан 21 июня
Сильный дождь ожидает свердловчан 21 июня Фото:

В Свердловской области в выходные ожидаются дожди, грозы, туман, а в начале недели будет понижение температуры. Такой прогноз дает "Уральский Гидрометцентр".

"21 июня будет облачно с прояснениями, на севере ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, на юге дождь, местами сильный, гроза. Ночью и утром местами туман", — говорится в прогнозе синоптиков в telegram-канале. Температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов.

На 22 июня синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. По всей области пройдут дожди, порывы ветра будут до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23 градусов. В Екатеринбурге будет дождливо, ночью +13, днем +21 градус.

В понедельник 23 июня сохранится переменная облачность и местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура в некоторых областях региона может опуститься до +4 градусов. Максимальная температура днем составит +19. В Екатеринбурге днем ожидается дождь, температура не выше +17.

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В Свердловской области в выходные ожидаются дожди, грозы, туман, а в начале недели будет понижение температуры. Такой прогноз дает "Уральский Гидрометцентр". "21 июня будет облачно с прояснениями, на севере ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, на юге дождь, местами сильный, гроза. Ночью и утром местами туман", — говорится в прогнозе синоптиков в telegram-канале. Температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов. На 22 июня синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. По всей области пройдут дожди, порывы ветра будут до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23 градусов. В Екатеринбурге будет дождливо, ночью +13, днем +21 градус. В понедельник 23 июня сохранится переменная облачность и местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура в некоторых областях региона может опуститься до +4 градусов. Максимальная температура днем составит +19. В Екатеринбурге днем ожидается дождь, температура не выше +17.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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