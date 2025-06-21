Украина атаковала беспилотниками три российских региона

Минобороны: силы ПВО России уничтожили 5 украинских БПЛА
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Один беспилотник уничтожили над Мордовией
Один беспилотник уничтожили над Мордовией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня, 21 июня, ночью средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионам России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. 

«Ночью средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских БПЛА», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что по два беспилотника сбили над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией. 

Ночью над Льговом Курской области было зафиксировано порядка десяти взрывов. В регионе работали средства противовоздушной обороны, передает «Царьград».

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Сегодня, 21 июня, ночью средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионам России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.  «Ночью средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских БПЛА», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что по два беспилотника сбили над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией.  Ночью над Льговом Курской области было зафиксировано порядка десяти взрывов. В регионе работали средства противовоздушной обороны, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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