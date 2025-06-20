В Перми автоугонщики признались в преступлениях «ради забавы»

В Перми сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в серии преступлений, связанных с кражей и угоном автомобилей. Как сообщает городское управление УМВД на своей странице во «ВКонтакте», инциденты произошли в Мотовилихинском районе.
«Первое заявление поступило от 24-летнего пермяка, который сообщил о пропаже своего автомобиля, припаркованного у дома на улице Целинной. Двое неизвестных взломали замок машины и скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников — ими оказались ранее судимые местные жители 20 и 24 лет», — рассказали в управлении.
При задержании подозреваемые признались, что совершали преступления «ради забавы». Кроме того, выяснилось, что они причастны к краже еще одного автомобиля, принадлежавшего 30-летнему мужчине.
Возбуждены уголовные дела по фактам краж и неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее в Перми уже задерживали молодых людей, подозреваемых в угонах автомобилей: в Индустриальном районе города двое местных жителей 17 и 20 лет совершили три угона, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все похищенные машины были вскоре возвращены владельцам, а уголовные дела по этим фактам были объединены и переданы для дальнейшего расследования в Следственный комитет.
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