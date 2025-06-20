Свердловчане открыли сезон ловли сома. Два рыбака смогли поймать огромную рыбу размером практически со взрослого человека и поделились кадрами ценного трофея.
«Вот и мы дождались открытия сезона ловли спиннинга с лодки! Пошли на поиски упитанных рыб. Почти световой день мы прокатались, но все же нашли хороший коряжник, на свале в русло. К вечеру приплыли сомики», — рассказал екатеринбуржец на своей странице во «ВКонтакте».
Также рыбакам удалось поймать еще одного менее крупного сома и четырехкилограммового судака. Рыбалка проходила на реке Кама в поселке Елово (Пермский край).
Ранее в Свердловской области ввели запрет на рыбалку. Каких именно водоемов коснулись ограничения — в материале URA.RU.
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