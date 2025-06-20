20 июня 2025

Свердловчане поймали гигантскую рыбу размером с человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поймать удалось и много мелких судаков
Поймать удалось и много мелких судаков Фото:

Свердловчане открыли сезон ловли сома. Два рыбака смогли поймать огромную рыбу размером практически со взрослого человека и поделились кадрами ценного трофея.

«Вот и мы дождались открытия сезона ловли спиннинга с лодки! Пошли на поиски упитанных рыб. Почти световой день мы прокатались, но все же нашли хороший коряжник, на свале в русло. К вечеру приплыли сомики», — рассказал екатеринбуржец на своей странице во «ВКонтакте».

Также рыбакам удалось поймать еще одного менее крупного сома и четырехкилограммового судака. Рыбалка проходила на реке Кама в поселке Елово (Пермский край). 

Ранее в Свердловской области ввели запрет на рыбалку. Каких именно водоемов коснулись ограничения — в материале URA.RU.

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Свердловчане открыли сезон ловли сома. Два рыбака смогли поймать огромную рыбу размером практически со взрослого человека и поделились кадрами ценного трофея. «Вот и мы дождались открытия сезона ловли спиннинга с лодки! Пошли на поиски упитанных рыб. Почти световой день мы прокатались, но все же нашли хороший коряжник, на свале в русло. К вечеру приплыли сомики», — рассказал екатеринбуржец на своей странице во «ВКонтакте». Также рыбакам удалось поймать еще одного менее крупного сома и четырехкилограммового судака. Рыбалка проходила на реке Кама в поселке Елово (Пермский край).  Ранее в Свердловской области ввели запрет на рыбалку. Каких именно водоемов коснулись ограничения — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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