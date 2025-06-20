Ирина Текслер показала Николаю Цискаридзе убранство одного из красивейших храмов Челябинска

Премьер Большого театра Николай Цискаридзе и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер побывали в Храме Александра Невского, где завершается реставрация. Об этом написала Текслер в своем telegram-канале.
«Гуляем с Николаем Цискаридзе и его воспитанниками по Челябинску. Алое поле, Храм Александра Невского, который заканчивает свою реставрацию», — рассказала Ирина Текслер, прикрепив к сообщению серию снимков.
Народный артист России приехал в Челябинск со своими воспитанниками на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Он проходит 21-22 июня. В город известный артист балета прибыл накануне. В аэропорту его торжественно приветствовали танцоры, одетые в традиционные национальные костюмы. Соответствующее видео разместил официальный telegram-канал Цискаридзе.
Фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» завершится выпускными концертами воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой под руководством Цискаридзе. Программа фестиваля состоит из двух отделений, посвященных важным событиям в истории балетной школы, а концерты сопровождает оркестр Челябинского театра оперы и балета. Перед началом выступлений запланирована творческая встреча с народным артистом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!