Путин поставил точку в споре о наличии ядерного оружия у Ирана

Путин: Россия предупреждала Израиль об отсутствии у Ирана ядерного оружия
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Путин отметил, что сведениями о ядерном оружии Ирана не располагает и МАГАТЭ
Путин отметил, что сведениями о ядерном оружии Ирана не располагает и МАГАТЭ Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Россия неоднократно информировала Израиль о том, Иран не стремится создать ядерное оружие. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. 

«Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие», — заявил российский лидер в интервью Sky News Arabia. Он отметил, что МАГАТЭ не располагает сведениями, подтверждающими попытки Ирана разработать ядерное вооружение.

Американские разведывательные службы полагают, что атака на ядерный объект в Фордо способна подтолкнуть Иран к разработке ядерного оружия. В то же время российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии данных, подтверждающих наличие у Ирана целей по созданию такого вооружения, предает «Царьград».

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Россия неоднократно информировала Израиль о том, Иран не стремится создать ядерное оружие. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие», — заявил российский лидер в интервью Sky News Arabia. Он отметил, что МАГАТЭ не располагает сведениями, подтверждающими попытки Ирана разработать ядерное вооружение. Американские разведывательные службы полагают, что атака на ядерный объект в Фордо способна подтолкнуть Иран к разработке ядерного оружия. В то же время российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии данных, подтверждающих наличие у Ирана целей по созданию такого вооружения, предает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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