В Енисей снова попали нефтепродукты после подъема танкера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Енисей еще не очищен от нефти, отметил Юрий Озерских
Енисей еще не очищен от нефти, отметил Юрий Озерских Фото:

Во время работ по подъему затонувшего судна произошел новый разлив нефтепродуктов в реке Енисея в Красноярском крае. Об этом заявил глава Казачинского района Юрий Озерских.

«Произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объем выброса пока неизвестен», — написал Юрий Озерских в своем telegram-канале

С вечера вчерашнего дня и на протяжении всей ночи, а также в настоящее время, спасательные службы продолжают интенсивные мероприятия по локализации разлива нефти. Устанавливаются боновые заграждения, также идет активная обработка акватории. 

Ранее с буксира уже было откачено около 30 тонн топлива. Однако спустя время в регионе ввели режим ЧС. Он нужен для устранения нефтяной пленки в реке Енисей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время работ по подъему затонувшего судна произошел новый разлив нефтепродуктов в реке Енисея в Красноярском крае. Об этом заявил глава Казачинского района Юрий Озерских. «Произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объем выброса пока неизвестен», — написал Юрий Озерских в своем telegram-канале.  С вечера вчерашнего дня и на протяжении всей ночи, а также в настоящее время, спасательные службы продолжают интенсивные мероприятия по локализации разлива нефти. Устанавливаются боновые заграждения, также идет активная обработка акватории.  Ранее с буксира уже было откачено около 30 тонн топлива. Однако спустя время в регионе ввели режим ЧС. Он нужен для устранения нефтяной пленки в реке Енисей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...