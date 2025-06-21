В Енисей снова попали нефтепродукты после подъема танкера

Во время работ по подъему затонувшего судна произошел новый разлив нефтепродуктов в реке Енисея в Красноярском крае. Об этом заявил глава Казачинского района Юрий Озерских.
«Произошел новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей. Объем выброса пока неизвестен», — написал Юрий Озерских в своем telegram-канале.
С вечера вчерашнего дня и на протяжении всей ночи, а также в настоящее время, спасательные службы продолжают интенсивные мероприятия по локализации разлива нефти. Устанавливаются боновые заграждения, также идет активная обработка акватории.
Ранее с буксира уже было откачено около 30 тонн топлива. Однако спустя время в регионе ввели режим ЧС. Он нужен для устранения нефтяной пленки в реке Енисей.
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