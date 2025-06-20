Вартовчан окружает рой мошек сразу после выхода из дома
Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на небывалое нашествие мошек. По их словам, людей окружает рой насекомых сразу, как только они выходят из дома, и с каждым шагом он становится все больше.
«В Нижневартовске вновь нашествие мошки. Уже сложно ходить, чтобы за тобой не увязался рой насекомых», — рассказывает один из горожан.
Он также опубликовал видео, где видно огромное количество мошек окружило человека. По словам вартовчанина, «сейчас вся надежда на стрекоз и трясогузок».
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