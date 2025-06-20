20 июня 2025

«Уже ходить тяжело»: жители Нижневартовска пожаловались на полчища мошек. Видео

Жители Нижневартовска жалуются на небывалое нашествие мошек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вартовчан окружает рой мошек сразу после выхода из дома
Вартовчан окружает рой мошек сразу после выхода из дома Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на небывалое нашествие мошек. По их словам, людей окружает рой насекомых сразу, как только они выходят из дома, и с каждым шагом он становится все больше.

«В Нижневартовске вновь нашествие мошки. Уже сложно ходить, чтобы за тобой не увязался рой насекомых», — рассказывает один из горожан.

Он также опубликовал видео, где видно огромное количество мошек окружило человека. По словам вартовчанина, «сейчас вся надежда на стрекоз и трясогузок».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на небывалое нашествие мошек. По их словам, людей окружает рой насекомых сразу, как только они выходят из дома, и с каждым шагом он становится все больше. «В Нижневартовске вновь нашествие мошки. Уже сложно ходить, чтобы за тобой не увязался рой насекомых», — рассказывает один из горожан. Он также опубликовал видео, где видно огромное количество мошек окружило человека. По словам вартовчанина, «сейчас вся надежда на стрекоз и трясогузок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...