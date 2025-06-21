Воробьев рассказал о новом эксперименте с мигрантами

Московская область принимает участие в экспериментальном проекте, предусматривающем привлечение трудовых мигрантов из стран с визовым режимом, таких как Китай и Вьетнам. В рамках этой инициативы рассматривается возможность найма работников, не владеющих русским языком. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«...В случае принятия всех мероприятий, из Китая, Вьетнама компании смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка, потому что он, собственно говоря, им и не нужен там», — рассказал Воробьев в интервью РБК. Он отметил, что принятие данных мер позволит существенно сократить дефицит «трудовых ресурсов».
При этом Воробьев обратил внимание на важность прозрачного регулирования и приоритета безопасности. По словам главы региона, в ответ на справедливый запрос жителей ужесточается контроль за мигрантами, усиливается регистрация и учет, вводится обязательный сбор биометрических данных, а также создаются специально оборудованные места для проживания в логистических комплексах. Воробьев добавил, что незнание русского языка не станет серьезным препятствием для приезжих работников, поскольку основные слова можно выучить достаточно быстро.
Ранее в России был внесен законопроект, освобождающий иностранных граждан, прибывающих по правительственной квоте, от обязательного экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства при оформлении разрешения на работу. Такие меры направлены на ускорение привлечения специалистов из-за рубежа.
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