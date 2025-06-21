Автомобиль снес опору надземного перехода во Владимирской области

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Надземный переход сильно пострадал при ДТП с автомобилем (архивное фото)
Надземный переход сильно пострадал при ДТП с автомобилем (архивное фото) Фото:

В ночь на 21 июня на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области частично обрушился надземный пешеходный переход после столкновения автомобиля с его опорой. Об этом сообщает управление МВД по региону. 

«По предварительной информации, водитель автомобиля „ГАЗ“, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на опору надземного пешеходного перехода, в результате чего конструкция была повреждена», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте». 

УМВД опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что одна сторона перехода обрушилась прямо на кузов автомобиля. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы. В ведомстве предупредили, что на время демонтажа поврежденной конструкции движение по участку трассы будет полностью перекрыто с 09:00 до 11:00. Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты — трассу М-12 «Восток» и дороги через город Киржач.

По предварительным данным, никто не пострадал в ДТП
По предварительным данным, никто не пострадал в ДТП
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В ночь на 21 июня на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области частично обрушился надземный пешеходный переход после столкновения автомобиля с его опорой. Об этом сообщает управление МВД по региону.  «По предварительной информации, водитель автомобиля „ГАЗ“, следуя в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на опору надземного пешеходного перехода, в результате чего конструкция была повреждена», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».  УМВД опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что одна сторона перехода обрушилась прямо на кузов автомобиля. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы. В ведомстве предупредили, что на время демонтажа поврежденной конструкции движение по участку трассы будет полностью перекрыто с 09:00 до 11:00. Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты — трассу М-12 «Восток» и дороги через город Киржач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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