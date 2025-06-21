Россиянам раскрыли, когда ждать новой индексации пенсии

В России с 1 апреля планируется провести индексацию страховой части пенсии в соответствии с динамикой роста заработных плат. Этот показатель будет включен в расчет при формировании федерального бюджета на 2026 год. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Во второй этап страховая часть будет индексироваться по уровню темпов заработной платы. То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд», — рассказал Котяков в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в 2026 году в России вводится двухэтапная индексация пенсий: с 1 февраля выплаты будут увеличиваться на уровень инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — в соответствии с ростом доходов Социального фонда России.
Министр труда отметил, что этот механизм будет учтен при формировании бюджета на 2026 год. По его словам, параметры бюджета Социального фонда на 2026–2028 годы уже рассчитываются с учетом действующего прогноза социально-экономического развития, однако возможны корректировки из-за меняющейся макроэкономической ситуации и более быстрого снижения инфляции, чем ожидалось ранее.
С 1 августа пенсии для работающих пенсионеров будут увеличены. Социальный фонд России проведет перерасчет пенсионных коэффициентов, учитывая сведения о трудовой деятельности за прошлый год, что приведет к повышению выплат с августа, передает «360.ru».
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