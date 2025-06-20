20 июня 2025

Первый канал выпустил репортаж об уникальных природных местах Пермского края. Видео

«Доброе утро» на Первом показало Каменный город и Усьвинские столбы
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Усьвинские столбы называют пермскими небоскребами
Усьвинские столбы называют пермскими небоскребами Фото:

В утреннем выпуске программы «Доброе утро» на Первом канале вышел репортаж о двух уникальных природных объектах Пермского края — Усьвинских столбах и Каменном городе. Корреспонденты федерального телеканала показали, как 300 миллионов лет назад на месте скал было море, а сегодня эти места стали популярными туристическими маршрутами.

«В Пермском крае свои небоскребы — Усьвинские каменные столбы. 120 метров — как дом в 48 этажей! Раньше здесь плескалось море — на скалах до сих пор можно разглядеть окаменевших морских обитателей. Усьвинское городище — настоящий Каменный город: с широкими проспектами, узкими улочками и домами-скалами. Гулять здесь можно часами — любоваться видами и изучать причудливые камни», — рассказали 

Организатор туров Максим Кудряшов и инженер деканата геологического факультета ПГНИУ Екатерина Митина рассказали, почему эти места стоит посещать в любое время года. «Каждый сезон открывает новые детали. И каждый раз он будет удивлять», — отметили эксперты.

Комплекс «Каменный город» включен в состав природного парка «Пермский» в 2018 году и занимает площадь 30 гектаров на вершине хребта Рудянский спой в Губахинском округе. В июне 2025 года здесь фиксировали необычное для этого времени года природное явление — снегопад, что подчеркивает уникальность микроклимата и природных процессов, происходящих на территории памятника природы.

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В утреннем выпуске программы «Доброе утро» на Первом канале вышел репортаж о двух уникальных природных объектах Пермского края — Усьвинских столбах и Каменном городе. Корреспонденты федерального телеканала показали, как 300 миллионов лет назад на месте скал было море, а сегодня эти места стали популярными туристическими маршрутами. «В Пермском крае свои небоскребы — Усьвинские каменные столбы. 120 метров — как дом в 48 этажей! Раньше здесь плескалось море — на скалах до сих пор можно разглядеть окаменевших морских обитателей. Усьвинское городище — настоящий Каменный город: с широкими проспектами, узкими улочками и домами-скалами. Гулять здесь можно часами — любоваться видами и изучать причудливые камни», — рассказали  Организатор туров Максим Кудряшов и инженер деканата геологического факультета ПГНИУ Екатерина Митина рассказали, почему эти места стоит посещать в любое время года. «Каждый сезон открывает новые детали. И каждый раз он будет удивлять», — отметили эксперты. Комплекс «Каменный город» включен в состав природного парка «Пермский» в 2018 году и занимает площадь 30 гектаров на вершине хребта Рудянский спой в Губахинском округе. В июне 2025 года здесь фиксировали необычное для этого времени года природное явление — снегопад, что подчеркивает уникальность микроклимата и природных процессов, происходящих на территории памятника природы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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