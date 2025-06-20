Непогода застала водителей на Пермском тракте
Водители жалуются на плохую видимость из-за сильнейшего ливня на свердловской трассе. Кадрами, как дождь стеной поливает дорогу, с URA.RU поделился читатель.
«Еду сейчас в Екатеринбург по Пермскому тракту. Сильные дожди идут. Просто даже дорогу не видно, настолько сильно поливает», — рассказал собеседник.
Ранее свердловское ГУ МЧС снова объявили штормовое предупреждение. Спасатели продлевают его уже третий день подряд.
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