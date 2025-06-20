20 июня 2025

Сильнейший ливень обрушился на свердловскую трассу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода застала водителей на Пермском тракте
Непогода застала водителей на Пермском тракте Фото:

Водители жалуются на плохую видимость из-за сильнейшего ливня на свердловской трассе. Кадрами, как дождь стеной поливает дорогу, с URA.RU поделился читатель.

«Еду сейчас в Екатеринбург по Пермскому тракту. Сильные дожди идут. Просто даже дорогу не видно, настолько сильно поливает», — рассказал собеседник.

Ранее свердловское ГУ МЧС снова объявили штормовое предупреждение. Спасатели продлевают его уже третий день подряд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водители жалуются на плохую видимость из-за сильнейшего ливня на свердловской трассе. Кадрами, как дождь стеной поливает дорогу, с URA.RU поделился читатель. «Еду сейчас в Екатеринбург по Пермскому тракту. Сильные дожди идут. Просто даже дорогу не видно, настолько сильно поливает», — рассказал собеседник. Ранее свердловское ГУ МЧС снова объявили штормовое предупреждение. Спасатели продлевают его уже третий день подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...