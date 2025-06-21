Володин назвал очевидным дальнейшее снижение ключевой ставки

Дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком России становится очевидным на фоне снижения уровня инфляции. По итогам года уровень инфляции ожидается на уровне 7%. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Инфляция снижается. В прогнозе по итогам года должна быть 7%. Это посыл ЦБ в отношении ставки, которая остается высокой», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, с учетом других экономических факторов, таких как рост экономики и стабильность финансовых рынков, ЦБ должен рассмотреть возможность понижения ключевой ставки.
Володин подчеркнул, что ранее Центробанк объяснял высокие ставки именно растущей инфляцией. Однако в текущих условиях, когда инфляция начинает снижаться, возникает необходимость в адаптации денежно-кредитной политики.
Ранее эксперты начали прогнозировать снижение ключевой ставки. Руководитель Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что к завершению 2025 года ключевая ставка может опуститься до уровня 15–16%. В настоящее время она составляет 20%. Тем не менее, он подчеркнул, что дальнейшая динамика ставки будет определяться развитием инфляционных факторов, а Центробанк России сейчас занимает более сдержанную позицию в своих прогнозах. Аналитики также высказывают свои ожидания относительно размера ключевой ставки на конец текущего года — подробнее об этом читайте в материале URA.RU.
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