Депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов объяснил, почему выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области. На партийной конференции в Екатеринбурге он заявил, что такое решение продиктовано советом основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также стратегией, утвержденной председателем партии Леонидом Слуцким.
«Владимир Вольфович всегда обращался ко мне „политолог Наумов“, потому что в анкете, которую я ему давал, было написано, что закончил УрГУ по направлению политология. Поэтому то, что сейчас мы с вами снова встречаемся спустя время, это своего рода следование наказу — активно работать на Урале», — заявил Наумов на конференции.
По словам депутата, решение о выдвижении кандидатов на губернаторские выборы согласовано на заседании высшего совета партии. Стратегическая цель ЛДПР — использовать потенциал депутатов Госдумы для усиления позиций в регионах и подготовки к выборам в Госдуму в 2026 году.
По данным политика, рейтинги ЛДПР в регионе демонстрируют активный рост. «Мы становимся второй по значимости политической партии в стране», — отметил Наумов.
Он добавил, что ближайшие недели и месяцы станут временем активной совместной работы в регионе. Завтра, 22 июня, Наумов передаст документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом.
Ранее кандидатом от ЛДПР на губернаторские выборы в Свердловской области рассматривался лидер регионального отделения Александр Каптюг, однако партия приняла решение выдвинуть депутата Госдумы Станислава Наумова. Наумов уже имел опыт работы в регионе, в том числе в структурах промышленности и бизнеса. Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября, документы на регистрацию кандидатов уже начали поступать в избирательную комиссию.
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