На выборы свердловского губернатора заявился неожиданный кандидат

Соперником врио свердловского губернатора Дениса Паслера на сентябрьских выборах главы региона от ЛДПР станет не лидер областного отделения партии Александр Каптюг, а депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов. Именно его кандидатуру решили выдвинуть в ЛДПР, передает корреспондент URA.RU с партийной конференции.
Хотя еще в мае было согласовано выдвижение именно Каптюга. Оно, в частности, обсуждалось на съезде партийцев в Москве, где свердловская ячейка была объявлена одной из самых эффективных. Координатором свердловского отделения ЛДПР он является с 2021 года, в 2022-м уже участвовал в выборах губернатора — оппонировал Евгению Куйвашеву.
Наумову 52 года. Он родился в Магнитогорске (Челябинская область), окончил УрГУ им. Горького в Екатеринбурге, впоследствии неоднократно пересекался со Свердловской областью. Например, когда работал в секретариате зампреда правительства РФ Виктора Христенко, взаимодействовал с местными предприятиями.
Также Наумов был членом совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), как вице-президент фонда «Сколково» занимался выдвижением уральской столицы на «Экспо — 2020». Работал со Свердловской областью и как член правления X5 Group — торговой компании, в управлении которой находятся популярные торговые сети.
Выборы губернатора пройдут 12-14 сентября. Документы в избирком для регистрации в качестве кандидата уже отнес Паслер — кандидат от «Единой России», накануне своего кандидата выдвинули «Новые люди». Партию будет представлять 29-летний депутат заксо Краев. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
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