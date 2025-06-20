20 июня 2025

Березниковцы увековечили подвиг земляков световой композицией к 80-летию Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Композиция посвящена 80-летию Великой Победы и подвигам березниковцев в годы войны
Композиция посвящена 80-летию Великой Победы и подвигам березниковцев в годы войны Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Березниках (Пермский край) появилась новый памятный знак, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил мэр города Алексей Казаченко в своем аккаунте «ВКонтакте», оригинальная световая инсталляция установлена на Советской площади.

«Стальная композиция посвящена 80-летию Великой Победы и подвигам березниковцев в годы войны. В массивных буквах — 12 тысяч отверстий. Столько наших земляков защищали Родину на полях сражений. Каждый вечер загораются 4 тысячи „огней“ — по числу фронтовиков, вернувшихся домой живыми», — написал Казаченко

Автор проекта — начальник ремонтно-механического цеха Березниковского механического завода Андрей Голев. Инсталляция особенно эффектна в темное время суток, и мэр приглашает горожан увидеть ее лично.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках после замечания жителей доработали проект памятника бойцам СВО. Открыть памятник планируется в декабре, ко Дню Героев Отечества.

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В Березниках (Пермский край) появилась новый памятный знак, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил мэр города Алексей Казаченко в своем аккаунте «ВКонтакте», оригинальная световая инсталляция установлена на Советской площади. «Стальная композиция посвящена 80-летию Великой Победы и подвигам березниковцев в годы войны. В массивных буквах — 12 тысяч отверстий. Столько наших земляков защищали Родину на полях сражений. Каждый вечер загораются 4 тысячи „огней“ — по числу фронтовиков, вернувшихся домой живыми», — написал Казаченко Автор проекта — начальник ремонтно-механического цеха Березниковского механического завода Андрей Голев. Инсталляция особенно эффектна в темное время суток, и мэр приглашает горожан увидеть ее лично. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках после замечания жителей доработали проект памятника бойцам СВО. Открыть памятник планируется в декабре, ко Дню Героев Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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