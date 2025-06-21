«Психбольная и неполноценная публика»: на ПМЭФ обсудили, у кого «бомбануло» на популярную песню «Сигма бой»

Малькевич: песня «Сигма бой» продвигает правильные патриархальные ценности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На ПМЭФ обсудили трек «Сигма бой»
На ПМЭФ обсудили трек «Сигма бой» Фото:
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ПМЭФ-2025

Песня «Сигма бой» продвигает правильные патриархальные ценности, а «бомбануло» от нее у психбольной публики. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он высказался в ходе панельной дискуссии «Экономика хайпа: тренды VS стратегии», где также присутствовали исполнительница трека Мария Янковская и балерина Анастасия Волочкова.

«Задачу выполнил проект ваш и выполняет по продвижению, как это не парадоксально, нормальных ценностей. Кто-то их называет патриархальными... И насколько бомбануло у разной публики, психически-больной и неполноценной на Западе. Достаточно посмотреть на страшилку из Европарламента по имени Нела Риль, которая как раз выступала и требовала песню запретить», — передает корреспондент URA.RU слова Малькевича.

Как подчеркнул директор телеканала, критика в адрес композиции исходит от «психбольной, неполноценной публики». Он привел в пример немецкого политика Нелу Риль, представляющую партию Volt в Европарламенте. Риль заявляла, что трек отражает пророссийские взгляды, после чего подверглась насмешкам в российских медиа.

Мария Янковская, 12-летняя исполнительница трека, поделилась своим опытом негативных реакций. Она рассказала, что после выхода песни столкнулась с хейтом: в ее адрес поступали оскорбления и обвинения, в том числе ее называли «40-летней теткой». Из-за повышенного внимания со стороны сверстников Янковской пришлось перейти на дистанционное обучение.

Зимой 2025 года композиция «Сигма бой», исполненная молодыми российскими тиктокерами Марией Янковской и Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева), стремительно набрала популярность в социальных сетях и заняла высокие позиции в музыкальных чартах. Песня не только вошла в число лидеров рейтинга Billboard, но и вызвала огромный интерес к термину «сигма-самец». Как детская песня добилась феноменального успеха — в материале URA.RU.

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Песня «Сигма бой» продвигает правильные патриархальные ценности, а «бомбануло» от нее у психбольной публики. Об этом сообщил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он высказался в ходе панельной дискуссии «Экономика хайпа: тренды VS стратегии», где также присутствовали исполнительница трека Мария Янковская и балерина Анастасия Волочкова. «Задачу выполнил проект ваш и выполняет по продвижению, как это не парадоксально, нормальных ценностей. Кто-то их называет патриархальными... И насколько бомбануло у разной публики, психически-больной и неполноценной на Западе. Достаточно посмотреть на страшилку из Европарламента по имени Нела Риль, которая как раз выступала и требовала песню запретить», — передает корреспондент URA.RU слова Малькевича. Как подчеркнул директор телеканала, критика в адрес композиции исходит от «психбольной, неполноценной публики». Он привел в пример немецкого политика Нелу Риль, представляющую партию Volt в Европарламенте. Риль заявляла, что трек отражает пророссийские взгляды, после чего подверглась насмешкам в российских медиа. Мария Янковская, 12-летняя исполнительница трека, поделилась своим опытом негативных реакций. Она рассказала, что после выхода песни столкнулась с хейтом: в ее адрес поступали оскорбления и обвинения, в том числе ее называли «40-летней теткой». Из-за повышенного внимания со стороны сверстников Янковской пришлось перейти на дистанционное обучение. Зимой 2025 года композиция «Сигма бой», исполненная молодыми российскими тиктокерами Марией Янковской и Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева), стремительно набрала популярность в социальных сетях и заняла высокие позиции в музыкальных чартах. Песня не только вошла в число лидеров рейтинга Billboard, но и вызвала огромный интерес к термину «сигма-самец». Как детская песня добилась феноменального успеха — в материале URA.RU.
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