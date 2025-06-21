В Турции рассказали, к чему привело нападение Израиля на Иран

Нападение Израиля на Иран привело Ближний Восток к краю полной катастрофы. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Израиль, нападая на Иран, являющегося нашим соседом, сейчас ставит регион на грань полной катастрофы», — заявил Фидан во время встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. Его слова приводит телеканал NTV. Он также выразил осуждение атак, происходящих на фоне продолжающихся переговоров по ядерной программе Ирана, и призвал международное сообщество сосредоточиться на предотвращении дальнейшей эскалации насилия.
По словам Фидана, Израиль продолжает агрессию против палестинского народа, превращая не только сектор Газа, но и Западный берег в зону боевых действий. Фидан отметил, что целью Израиля является изгнание палестинцев из их домов и подрыв идеи двухгосударственного решения. Он обозначил приоритеты Турции: достижение постоянного прекращения огня, освобождение заложников и заключенных, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в Газу, выразив поддержку текущим переговорам.
Эскалация конфликта произошла 13 июня 2025 года, когда израильские вооруженные силы начали операцию под названием «Восходящий лев». В ходе этой кампании были нанесены удары по ядерным объектам, военным базам и командным пунктам на территории Ирана, при этом официальный Иерусалим обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия. Власти Ирана, отвергнув обвинения в военном характере своей ядерной программы, предприняли ответные действия в рамках операции «Истинное Обещание 3», осуществив ракетные удары по израильской территории.
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