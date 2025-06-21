Удары по местам хранения ракет в Иране и взрывы в Тель-Авиве: карта войны на Ближнем Востоке на 21 июня

Кнайсль: ЕС хочет сменить власть в России и действует как Израиль против Ирана
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В Тель-Авиве произошел пожар после падения обломков иранской ракеты
В Тель-Авиве произошел пожар после падения обломков иранской ракеты Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Вооруженное противостояние между Ираном и Израилем продолжается девятый день. Сегодня, 21 июня, израильские военно-воздушные силы нанесли серию авиаударов по ряду объектов, предположительно связанных с хранением и запуском ракет на территории центрального Ирана.

Одновременно в центральных районах Израиля были зафиксированы взрывы, вызванные срабатыванием сирен воздушной тревоги. В центре Тель-Авива вспыхнул пожар падения обломков иранской ракеты. На фоне конфликта на Ближнем Востоке экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в Евросюзе хотят сменить власть в РФ, поэтому поступают также, как Израиль в конфликте с Ираном. Главное о конфликте на Ближнем Востоке 20 июня — в материале URA.RU.

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Израиль наносит удары по ракетным объектам в Иране

Военно-воздушные силы Израиля провели серию авиаударов по объектам, связанным с хранением и запуском ракет в центральных районах Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем telegram-канале. В заявлении уточняется, что удары были направлены именно на инфраструктуру, используемую для ракетных атак. 

Евросоюз стремится к смене власти в России по примеру Израиля

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, возглавляющая аналитический центр СПбГУ, заявила, что Евросоюз действует в отношении России аналогично тому, как Израиль противостоит Ирану. По ее словам, австрийский госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер прямо говорила о возможности возобновления поставок российского газа после «смены режима».

Взрывы в центре Израиля

В центральных районах Израиля прозвучали взрывы после срабатывания сирен воздушной тревоги. Издание Times of Israel сообщает, что тревога была объявлена в Тель-Авиве и других городах в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана. Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

В центре Тель-Авива произошел пожар после падения обломков иранской ракеты на крышу четырехэтажного здания. По данным израильских СМИ, жертв нет, а пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль. В ночь на 21 июня Иран выпустил по Израилю пять ракет, большинство из которых были перехвачены. Также Иран сообщил о своих ударах по военным объектам возле израильской больницы «Сорока».

Последствия израильских ударов по Ирану

Израильские авиаудары затронули несколько ключевых объектов в Иране. В  Ахвазе была атакована база Корпуса стражей исламской революции (КСИР), откуда ранее осуществлялись запуски баллистических ракет. В Бушире целью стал международный аэропорт, хотя некоторые источники предполагали, что атака могла быть направлена и на расположенную рядом атомную электростанцию.

В Керманшахе пострадала небольшая больница, а в Тегеране удары сопровождались поджогами, организованными, по некоторым данным, местными агентами израильской разведки, сообщил telegram-канал «Рыбарь». 

Представитель иранского Минздрава Хосейн Керманпур заявил, что израильские ракеты вновь поразили больницу в Тегеране. По его словам, это уже третье медицинское учреждение в стране, пострадавшее от атак.

Американцы массово покидают Иран

На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем сотни граждан США за последнюю неделю покинули Иран через наземные границы. Как сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента, многие американцы столкнулись с задержками при попытке выехать из страны.

Иранский удар по украинскому кафе

Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем telegram-канале фотографии разрушений в украинском кафе на территории Израиля, куда попал осколок иранской ракеты. На снимках видны выбитые стекла, перевернутая мебель и другие следы повреждений.

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Вооруженное противостояние между Ираном и Израилем продолжается девятый день. Сегодня, 21 июня, израильские военно-воздушные силы нанесли серию авиаударов по ряду объектов, предположительно связанных с хранением и запуском ракет на территории центрального Ирана. Одновременно в центральных районах Израиля были зафиксированы взрывы, вызванные срабатыванием сирен воздушной тревоги. В центре Тель-Авива вспыхнул пожар падения обломков иранской ракеты. На фоне конфликта на Ближнем Востоке экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в Евросюзе хотят сменить власть в РФ, поэтому поступают также, как Израиль в конфликте с Ираном. Главное о конфликте на Ближнем Востоке 20 июня — в материале URA.RU. Израиль наносит удары по ракетным объектам в Иране Военно-воздушные силы Израиля провели серию авиаударов по объектам, связанным с хранением и запуском ракет в центральных районах Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем telegram-канале. В заявлении уточняется, что удары были направлены именно на инфраструктуру, используемую для ракетных атак.  Евросоюз стремится к смене власти в России по примеру Израиля Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, возглавляющая аналитический центр СПбГУ, заявила, что Евросоюз действует в отношении России аналогично тому, как Израиль противостоит Ирану. По ее словам, австрийский госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер прямо говорила о возможности возобновления поставок российского газа после «смены режима». Взрывы в центре Израиля В центральных районах Израиля прозвучали взрывы после срабатывания сирен воздушной тревоги. Издание Times of Israel сообщает, что тревога была объявлена в Тель-Авиве и других городах в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана. Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет. В центре Тель-Авива произошел пожар после падения обломков иранской ракеты на крышу четырехэтажного здания. По данным израильских СМИ, жертв нет, а пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль. В ночь на 21 июня Иран выпустил по Израилю пять ракет, большинство из которых были перехвачены. Также Иран сообщил о своих ударах по военным объектам возле израильской больницы «Сорока». Последствия израильских ударов по Ирану Израильские авиаудары затронули несколько ключевых объектов в Иране. В  Ахвазе была атакована база Корпуса стражей исламской революции (КСИР), откуда ранее осуществлялись запуски баллистических ракет. В Бушире целью стал международный аэропорт, хотя некоторые источники предполагали, что атака могла быть направлена и на расположенную рядом атомную электростанцию. В Керманшахе пострадала небольшая больница, а в Тегеране удары сопровождались поджогами, организованными, по некоторым данным, местными агентами израильской разведки, сообщил telegram-канал «Рыбарь».  Представитель иранского Минздрава Хосейн Керманпур заявил, что израильские ракеты вновь поразили больницу в Тегеране. По его словам, это уже третье медицинское учреждение в стране, пострадавшее от атак. Американцы массово покидают Иран На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем сотни граждан США за последнюю неделю покинули Иран через наземные границы. Как сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента, многие американцы столкнулись с задержками при попытке выехать из страны. Иранский удар по украинскому кафе Военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем telegram-канале фотографии разрушений в украинском кафе на территории Израиля, куда попал осколок иранской ракеты. На снимках видны выбитые стекла, перевернутая мебель и другие следы повреждений.
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