Артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) отметил свой 49-й день рождения закрытым ужином в итальянском ресторане Tartufo на Кипре. Об этом сообщил telegram-канал Mash 21 июня. По информации источника, стоимость вечеринки для семьи и друзей составила около двух тысяч евро.
«День рождения иноагент Максим Галкин* отметил в любимом итальянском ресторане на Кипре, принадлежащем украинскому бизнесмену. Закрытый ужин за €2к и прогулка звезд подшофе до дома», — говорится в сообщении telegram-канала Mash. Там уточнили, праздничный ужин прошел на вип-веранде ресторана, расположенного рядом с причалом в Марина Бич. Галкин* и его супруга певица Алла Пугачева пришли пешком, без охраны, и разместились за отдельным столом в кругу русскоговорящих гостей.
По данным канала, семья часто посещает этот ресторан и лично знакома с владельцем заведения. На столе были традиционные итальянские блюда — закуски, пицца, рыба, мясо и алкоголь. Пугачева сидела отдельно от супруга и предпочитала белое вино. После трех часов празднования компания отправилась домой пешком.
Отмечается, что обычно пара проводит важные даты на яхте Majesty 110 под названием «Оксана», однако в этот раз судно находилось на техобслуживании. Рыночная стоимость новой яхты подобного класса достигает 10–12 миллионов евро, аренда обходится примерно в 15 тысяч евро за восемь часов.
Ранее стало известно что Галкин* прибыл 18 июня на Кипр для празднования дня рождения с семьей. Юморист поделился праздничной фотографией в социальных сетях.
*Максим Галкин — признан в РФ иностранным агентом
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