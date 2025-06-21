Против бывшего замглавы Минобороны Иванова возбудили новое дело о взятке

В отношении бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело о получении взятки на сумму более 152 миллионов рублей. Это следует из материалов дела.
Уголовное дело против Тимура Иванова о взятке более чем в 152 миллиона возбуждено 21 июня, об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы дела. Это дело стало очередным в судебных разбирательствах с экс-замглавы МО РФ.
В настоящее время ведется расследование по уголовному делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Прения двух сторон по делу о растрате — Гособвинителя и Иванова были назначены на 23 июня.
Согласно обвинительному заключению, речь идет о событиях 2015 года. Тогда, по версии следствия, Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а другой фигурант — Филатов — занимал пост руководителя «Оборонлогистики», подчинявшейся Иванову. Следствие считает, что оба фигуранта причастны к хищению более 216 миллионов рублей у банка «Интеркоммерц» при покупке двух паромов — «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» — для нужд Керченской переправы в обход действовавших санкций. Оба обвиняемых свою вину не признают.
Помимо этого, в отношении Иванова продолжается расследование еще одного дела о взятках, по которому вместе с ним проходят предприниматель Сергей Бородин и руководитель «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин. На данный момент данное уголовное дело не передано в суд.
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