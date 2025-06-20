Двое жителей ХМАО избили мужчину за замечание о шуме

В Сургуте (ХМАО) двое молодых людей избили югорчанина за замечание о шуме, который они создавали, катаясь ночью на квадроциклах. По словам потерпевшего, квадроциклисты собрали толпу друзей из 20 человек, ворвались к нему домой и избивали, однако источник в силовых структурах не подтвердил эту версию. Инсайдер URA.RU сообщил, что драку первым затеял сам пострадавший — сперва он избил одного из квадроциклистов, а после двое молодых людей пришли, чтобы дать такой же отпор.
«Двое катались на квадроциклах, шумели. Один из жителей решил сделать замечание, но сделал его в грубой форме из-за чего получил такой же ответ. Мужчине это не понравилось, поэтому он пошел и избил одного из квадроциклистов. Им, соответственно, не понравилось проявление физической силы, поэтому позже они пришли к его дому и завязали драку», — рассказал инсайдер.
Пострадавший от квадроциклистов югорчанин написал заявление в полицию. Сейчас он направлен судебно-медицинскую экспертизу, а дело передано в СК России по ХМАО.
URA.RU направило запрос в СК России по ХМАО. Ответ ожидается.
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