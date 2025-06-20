20 июня 2025

В Челябинской области таинственно пропала молодая женщина. Фото

В Челябинской области пропала жительница Миасса Венера Аюпова
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пропала в Миассе два дня назад
Женщина пропала в Миассе два дня назад Фото:

В Челябинской области разыскивают 35-летнюю жительницу Миасса Венеру Аюпову, которая пропала 19 июня. По информации, размещенной в официальной группе поискового отряда, женщина перестала выходить на связь, и ее местонахождение остается неизвестным.

«Пропала Аюпова (Юлмухаметова) Венера Раилевна, 35 лет (1990 г.р.). Миасс, Челябинская область. С 19 июня 2025 года ее местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, волосы окрашены в каштановый цвет, глаза карие. В день исчезновения на ней была белая футболка с пятнистым принтом, синие шорты и черные босоножки. Всех, кто располагает любыми сведениями о Венере Аюповой, просят срочно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 8-908-583-88-95 (инфорг поиска Лилия).

Женщина может находиться в любом городе Челябинской области и других регионов
Женщина может находиться в любом городе Челябинской области и других регионов
Фото:

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В Челябинской области разыскивают 35-летнюю жительницу Миасса Венеру Аюпову, которая пропала 19 июня. По информации, размещенной в официальной группе поискового отряда, женщина перестала выходить на связь, и ее местонахождение остается неизвестным. «Пропала Аюпова (Юлмухаметова) Венера Раилевна, 35 лет (1990 г.р.). Миасс, Челябинская область. С 19 июня 2025 года ее местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, волосы окрашены в каштановый цвет, глаза карие. В день исчезновения на ней была белая футболка с пятнистым принтом, синие шорты и черные босоножки. Всех, кто располагает любыми сведениями о Венере Аюповой, просят срочно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 8-908-583-88-95 (инфорг поиска Лилия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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