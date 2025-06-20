В Челябинской области разыскивают 35-летнюю жительницу Миасса Венеру Аюпову, которая пропала 19 июня. По информации, размещенной в официальной группе поискового отряда, женщина перестала выходить на связь, и ее местонахождение остается неизвестным.
«Пропала Аюпова (Юлмухаметова) Венера Раилевна, 35 лет (1990 г.р.). Миасс, Челябинская область. С 19 июня 2025 года ее местонахождение неизвестно», — сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, волосы окрашены в каштановый цвет, глаза карие. В день исчезновения на ней была белая футболка с пятнистым принтом, синие шорты и черные босоножки. Всех, кто располагает любыми сведениями о Венере Аюповой, просят срочно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 8-908-583-88-95 (инфорг поиска Лилия).
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