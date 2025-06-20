20 июня 2025

Две иномарки сгорели за минуты — в Перми проверяют версию умышленного поджога. Фото, видео

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на парковке в Перми
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на парковке в Перми Фото:

Два автомобиля сгорели сегодня ночью на парковке у дома на улице Николая Островского в Перми. По предварительным данным, пожар начался с Volkswagen Touareg, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом BMW. Не исключен поджог, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. 

«Около 4 часов 21 июня 2025 года утра на парковке возле дома №69 по улице Николая Островского в Перми произошел пожар. Сначала загорелся Volkswagen Touareg, после чего пламя быстро перекинулось на рядом припаркованный BMW 3-й серии», — рассказали очевидцы. Их слова передает telegram-канал «Новости Перми и края».

Соседи вызвали пожарных и разбудили владельцев автомобилей, чтобы спасти остальные машины. По словам очевидцев, на место прибыли два пожарных расчета, сотрудники Росгвардии, скорая помощь и оперативная группа.

Как сообщили в пресс-службе МЧС корреспонденту URA.RU, площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Предварительная причина пожара — поджог. Пострадавших нет. Ведется проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее, 26 мая 2025 года, в Перми уже происходил крупный пожар на улице Докучаева, где сгорело пять автомобилей, а площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Тогда, как и в нынешнем случае, причины инцидента выясняются, а пострадавших не было. В обоих случаях сотрудники МЧС проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Два автомобиля сгорели сегодня ночью на парковке у дома на улице Николая Островского в Перми. По предварительным данным, пожар начался с Volkswagen Touareg, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом BMW. Не исключен поджог, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.  «Около 4 часов 21 июня 2025 года утра на парковке возле дома №69 по улице Николая Островского в Перми произошел пожар. Сначала загорелся Volkswagen Touareg, после чего пламя быстро перекинулось на рядом припаркованный BMW 3-й серии», — рассказали очевидцы. Их слова передает telegram-канал «Новости Перми и края». Соседи вызвали пожарных и разбудили владельцев автомобилей, чтобы спасти остальные машины. По словам очевидцев, на место прибыли два пожарных расчета, сотрудники Росгвардии, скорая помощь и оперативная группа. Как сообщили в пресс-службе МЧС корреспонденту URA.RU, площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Предварительная причина пожара — поджог. Пострадавших нет. Ведется проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Ранее, 26 мая 2025 года, в Перми уже происходил крупный пожар на улице Докучаева, где сгорело пять автомобилей, а площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Тогда, как и в нынешнем случае, причины инцидента выясняются, а пострадавших не было. В обоих случаях сотрудники МЧС проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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