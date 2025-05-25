25 мая 2025

В Перми за ночь сгорело пять автомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту вызова выехали 17 человек личного состава и 4 единиц техники от МЧС
К месту вызова выехали 17 человек личного состава и 4 единиц техники от МЧС Фото:

В Перми в 02:33 26 мая сгорело пять автомобилей. Инцидент произошел на улице Докучаева. 

«К месту вызова выехали 17 человек личного состава и 4 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение пяти автомобилей. Погибших и пострадавших на пожаре нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Сейчас обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция опровергла аварию под Пермью. В ней якобы погибли пять человек.

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В Перми в 02:33 26 мая сгорело пять автомобилей. Инцидент произошел на улице Докучаева.  «К месту вызова выехали 17 человек личного состава и 4 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение пяти автомобилей. Погибших и пострадавших на пожаре нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Сейчас обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.  Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция опровергла аварию под Пермью. В ней якобы погибли пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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