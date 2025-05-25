В Перми в 02:33 26 мая сгорело пять автомобилей. Инцидент произошел на улице Докучаева.
«К месту вызова выехали 17 человек личного состава и 4 единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходило горение пяти автомобилей. Погибших и пострадавших на пожаре нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Сейчас обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о том, что полиция опровергла аварию под Пермью. В ней якобы погибли пять человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!