20 июня 2025

Жителей Нижневартовска напугала и разбудила массовая драка на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чем дольше длилась драка, тем больше участников она собирала
Чем дольше длилась драка, тем больше участников она собирала Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на массовую драку в районе «ТЦ Славянский Двор». По словам горожан, мужчины, участвовавшие в конфликте, постоянно перемещались, поэтому криками разбудили пол района. Также они пытались втянуть в разборки девушек, чем сильно напугали их.

«До нас докопался мужчина, чтобы мы остановили эту драку… Сказали, что сейчас вызовем полицию… Когда я достала телефон, просивший помочь хотел забрать его.... Он решил поднять руку на нас», — написала одна из вартовчанок в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Массовая драка на Омской. Орут страшно» — поделился другой горожанин. «Весомая часть потасовки прошла за кадром, у ТЦ „Айсберг“ и дома Чапаева, 13/1», — поделился видео еще один житель района. «Эти мужики криками разбудили весь двор», — также пожаловался очевидец.

При этом, по видео можно наблюдать, что с каждым разом участников драки становится все больше и больше. В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что заявление от очевидцев поступало, однако к приезду полиции все конфликтующие уже разбежались. Сейчас проводится проверка и устанавливаются личности участников потасовки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на массовую драку в районе «ТЦ Славянский Двор». По словам горожан, мужчины, участвовавшие в конфликте, постоянно перемещались, поэтому криками разбудили пол района. Также они пытались втянуть в разборки девушек, чем сильно напугали их. «До нас докопался мужчина, чтобы мы остановили эту драку… Сказали, что сейчас вызовем полицию… Когда я достала телефон, просивший помочь хотел забрать его.... Он решил поднять руку на нас», — написала одна из вартовчанок в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Массовая драка на Омской. Орут страшно» — поделился другой горожанин. «Весомая часть потасовки прошла за кадром, у ТЦ „Айсберг“ и дома Чапаева, 13/1», — поделился видео еще один житель района. «Эти мужики криками разбудили весь двор», — также пожаловался очевидец. При этом, по видео можно наблюдать, что с каждым разом участников драки становится все больше и больше. В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что заявление от очевидцев поступало, однако к приезду полиции все конфликтующие уже разбежались. Сейчас проводится проверка и устанавливаются личности участников потасовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...