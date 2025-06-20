Жители Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на массовую драку в районе «ТЦ Славянский Двор». По словам горожан, мужчины, участвовавшие в конфликте, постоянно перемещались, поэтому криками разбудили пол района. Также они пытались втянуть в разборки девушек, чем сильно напугали их.
«До нас докопался мужчина, чтобы мы остановили эту драку… Сказали, что сейчас вызовем полицию… Когда я достала телефон, просивший помочь хотел забрать его.... Он решил поднять руку на нас», — написала одна из вартовчанок в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Массовая драка на Омской. Орут страшно» — поделился другой горожанин. «Весомая часть потасовки прошла за кадром, у ТЦ „Айсберг“ и дома Чапаева, 13/1», — поделился видео еще один житель района. «Эти мужики криками разбудили весь двор», — также пожаловался очевидец.
При этом, по видео можно наблюдать, что с каждым разом участников драки становится все больше и больше. В ГУ МВД России по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что заявление от очевидцев поступало, однако к приезду полиции все конфликтующие уже разбежались. Сейчас проводится проверка и устанавливаются личности участников потасовки.
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