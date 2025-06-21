МИД РФ предупредил зарубежных партнеров об угрозе Киева

Режим президента Украины Владимира Зеленского становится все более серьезной угрозой не только для России, но и для стран, с которыми Киев декларирует стремление к диалогу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое заявление она сделала после появления украинских беспилотников в воздушном пространстве Казахстан.
«Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог. Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает ТАСС.
Как отметила представитель МИД РФ, Москва решительно осуждает появление десятков беспилотников ВСУ в небе над Казахстаном, которые использовались для нанесения ударов по объектам на территории России. Российская сторона также обратилась ко всем профильным международным структурам с призывом отреагировать на инцидент с пролетом украинских БПЛА через воздушное пространство Казахстана.
Ранее telegram-канал Shot сообщал, что в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана обнаружен, предположительно, британский беспилотник Banshee Jet 80, который, как сообщается, используется ВСУ. Этот дрон был принят на вооружение украинской армии в 2022 году. Устройство способно преодолевать расстояния свыше 700 километров при максимальной скорости до 720 километров в час, пишет RT. По предварительным данным, обнаруженный беспилотник мог быть задействован украинскими силами в недавней атаке на Астраханскую область.
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