Мобильная огневая группа ВС РФ под руководством российского бойца с позывным Амур при помощи самодельной зенитной установки сбила 16 украинских ударных БПЛА во время массового налета. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
«В целом устройство было сварено своими силами... Массовый налет был где-то в течение часа», — отметил Амур в беседе с агентством. Его самодельное зенитное орудие выглядит так: спаренные пулеметы, установленные на конструкцию из полых металлических труб, которые, в свою очередь, прикреплены к треноге из металлической трубы. Зенитка была размещена в кузове пикапа.
Амур уточнил, что всего группой было сбито 16 ударных дронов. Для этого потребовалась не только самодельная установка, но и грамотная организация командира, а также слаженность действий всего личного состава мобильных огневых групп, своевременное выявление коридоров пролета БПЛА и эффективное управление этими группами.
Также Амур рассказал о деталях противостояния дронам. Станции разведки через оперативного дежурного передали командиру информацию о коридорах пролета БПЛА. Тот принял решение о размещении мобильных групп на пути следования беспилотников. В одной из таких групп был и Амур со своей самодельной зениткой. Группа заняла огневую позицию, ориентируясь на звук, издаваемый дронами. Цели бойцы определяли с помощью приборов ночного видения и тепловизоров, после чего подсвечивали их прожекторами. Тогда Амур провел прицельный и сосредоточенный огонь из спаренных пулеметов — и сбитые им дроны либо взрывались в воздухе, либо падали подбитыми на землю.
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