Ученый-астрофизик из Челябинска рассказал на ПМЭФ о прорывных технологиях

Научная фантастика оказывает непосредственное влияние на формирование будущих технологий и профессий. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил уроженец Челябинска, астрофизик и писатель-фантаст Николай Горькавый.
«Фантасты не просто мечтатели, они профессиональные думатели, они не просто предсказывают. Они творят будущее, а потом приходят инженеры и реализуют его», — заявил Горькавый во время дискуссии «Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности», организованной в рамках ПМЭФ.
По словам ученого, именно фантастика помогает человечеству представить, каким может стать завтрашний день. При этом писатели-фантасты играют ключевую роль в создании новых ориентиров для общества, отметил Горькавый.
В дискуссии на площадке ПМЭФ приняли участие представители разных сфер: писатель-фантаст Роберто Куалья, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, вице-президент Сбербанка Альберт Ефимов и другие специалисты. Участники обсуждения отметили, что современные технологии, включая искусственный интеллект, непосредственно влияют на современный рынок труда.
Как сообщало URA.RU ранее, Николай Горькавый — доктор физико-математических наук, астроном, живет и работает в США. 12 лет работал в Симеизской обсерватории, получил одну из последних Государственных премий СССР — за астрофизику в 1989 году. Автор научного издания «Физика планетных колец: небесная механика сплошной среды» и ряда научно-популярных статей тома «Астрономия» детской энциклопедии. В 2006 году его роман «Девочка с хрустальными волосами» (авторское название «Астровитянки») вышел в финал литературной премии книг для детей «Заветная мечта» в номинации «За лучшее произведение в жанре научной фантастики или фэнтэзи».
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