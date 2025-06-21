21 июня 2025

Зеленский начал оправдываться за «не сбежавшего» с Украины вице-премьера

Зеленский начал оправдываться за уехавшего в командировку министра
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский рассказал о судьбе вице-премьера, которого украинские СМИ нарекли сбежавшим из страны
Зеленский рассказал о судьбе вице-премьера, которого украинские СМИ нарекли сбежавшим из страны Фото:

Вице-премьер — министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вернуться в страну после выполнения поставленных задач. Об этом 21 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Информацию приводит агентство Униан.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас... Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — отметил Зеленский в разговоре с журналистами.

Ранее украинские СМИ распространили сведения, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за крупного коррупционного скандала. Перед этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о выявлении масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства регионального развития, которым ранее руководил Чернышов. В связи с этим обсуждались слухи о возможном побеге министра за границу.

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Вице-премьер — министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вернуться в страну после выполнения поставленных задач. Об этом 21 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Информацию приводит агентство Униан. «У Чернышова командировка, во время которой у него было два задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас... Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — отметил Зеленский в разговоре с журналистами. Ранее украинские СМИ распространили сведения, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за крупного коррупционного скандала. Перед этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о выявлении масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства регионального развития, которым ранее руководил Чернышов. В связи с этим обсуждались слухи о возможном побеге министра за границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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