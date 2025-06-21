21 июня 2025
20 июня 2025

Кухарук принял участие в акции памяти в Ханты-Мансийске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тысячи свечей зажглись в столице Югры в ночь на 22 июня
Тысячи свечей зажглись в столице Югры в ночь на 22 июня Фото:

В Ханты-Мансийске в ночь на 22 июня состоялась памятная акция «Огненные картины войны». Жители окружной столицы, а с ними и губернатор округа Руслан Кухарук, зажгли 3000 свечей в память о героях Великой Отечественной войны.

«Родина-мать, сотканная из пламени более чем 3 000 свечей, засияла этой ночью в Ханты-Мансийске. В рамках акции «Огненные картины войны» Вместе с жителями города трудовой доблести почтили бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Акция приурочена к 80-й годовщине дня начала войны с немецкими фашистами. Аналогичные акции прошли в городах Югры. Так в Урае аналогичный символ был соткан из пяти тысяч свечей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске в ночь на 22 июня состоялась памятная акция «Огненные картины войны». Жители окружной столицы, а с ними и губернатор округа Руслан Кухарук, зажгли 3000 свечей в память о героях Великой Отечественной войны. «Родина-мать, сотканная из пламени более чем 3 000 свечей, засияла этой ночью в Ханты-Мансийске. В рамках акции «Огненные картины войны» Вместе с жителями города трудовой доблести почтили бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Акция приурочена к 80-й годовщине дня начала войны с немецкими фашистами. Аналогичные акции прошли в городах Югры. Так в Урае аналогичный символ был соткан из пяти тысяч свечей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...