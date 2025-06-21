В Ханты-Мансийске в ночь на 22 июня состоялась памятная акция «Огненные картины войны». Жители окружной столицы, а с ними и губернатор округа Руслан Кухарук, зажгли 3000 свечей в память о героях Великой Отечественной войны.
«Родина-мать, сотканная из пламени более чем 3 000 свечей, засияла этой ночью в Ханты-Мансийске. В рамках акции «Огненные картины войны» Вместе с жителями города трудовой доблести почтили бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Акция приурочена к 80-й годовщине дня начала войны с немецкими фашистами. Аналогичные акции прошли в городах Югры. Так в Урае аналогичный символ был соткан из пяти тысяч свечей.
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