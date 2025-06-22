США скрывали свое намерение бомбить Иран даже перед началом атаки

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Трамп не стал раскрывать заранее детали готовящейся операции
Трамп не стал раскрывать заранее детали готовящейся операции Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиационный удар по Ирану, до последнего момента не раскрывая намерения и деталей предстоящей бомбардировки. Об этом написали американские СМИ.

«Трамп держал этот шаг в тайне. По крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — уточнила газета The New York Times. 

Как сообщало URA.RU ранее, Израиль был предупрежден о готовящейся атаке. Вечером 21 июня американский лидер провел в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиационный удар по Ирану, до последнего момента не раскрывая намерения и деталей предстоящей бомбардировки. Об этом написали американские СМИ. «Трамп держал этот шаг в тайне. По крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — уточнила газета The New York Times.  Как сообщало URA.RU ранее, Израиль был предупрежден о готовящейся атаке. Вечером 21 июня американский лидер провел в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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