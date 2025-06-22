США скрывали свое намерение бомбить Иран даже перед началом атаки

Президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиационный удар по Ирану, до последнего момента не раскрывая намерения и деталей предстоящей бомбардировки. Об этом написали американские СМИ.
«Трамп держал этот шаг в тайне. По крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — уточнила газета The New York Times.
Как сообщало URA.RU ранее, Израиль был предупрежден о готовящейся атаке. Вечером 21 июня американский лидер провел в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
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