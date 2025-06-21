21 июня 2025

США сделали тайный шаг перед бомбардировкой Ирана

Axios: Вашингтон тайно предупредил Израиль об атаке по ядерным объектам Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
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Вашингтон предупредил Тель-Авив о готовящейся атаке
Вашингтон предупредил Тель-Авив о готовящейся атаке Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Президент США Дональд Трамп провел вечером 21 июня в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане утром 22 июня. При этом Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке. Об этом пишут западные СМИ.

«В субботу вечером Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома. Вашингтон заранее уведомил Израиль о предстоящих ударах США по Ирану», — сообщило агентство Axios.

По сведениям издания, атака на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, была произведена с помощью бомбардировщиков-невидимок B-2. Самолеты уже вылетели за пределы воздушного пространства Ирана.

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп поблагодарил американских военных и поздравил их с успешным выполнением миссии. Президент США почеркнул, что сейчас настало время для мира.

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Президент США Дональд Трамп провел вечером 21 июня в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане утром 22 июня. При этом Израиль был заранее предупрежден о готовящейся атаке. Об этом пишут западные СМИ. «В субботу вечером Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома. Вашингтон заранее уведомил Израиль о предстоящих ударах США по Ирану», — сообщило агентство Axios. По сведениям издания, атака на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, была произведена с помощью бомбардировщиков-невидимок B-2. Самолеты уже вылетели за пределы воздушного пространства Ирана. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп поблагодарил американских военных и поздравил их с успешным выполнением миссии. Президент США почеркнул, что сейчас настало время для мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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