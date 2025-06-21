21 июня 2025

В Свердловской области водитель забыл пристегнуться, вылетел из машины и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не справился с управлением и вылетел из салона автомобиля
Водитель не справился с управлением и вылетел из салона автомобиля Фото:

В Свердловской области на 22-м километре автодороги «Кировград — Карпушиха — Левиха» произошла авария, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Он вылетОб этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

"По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, житель поселка Левиха, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина, имевший 22-летний стаж вождения, не был пристегнут ремнем безопасности и в момент ДТП вылетел из салона автомобиля", — рассказали в telegram-канале ведомства. Авария произошла 22 июня около 00:15 часов.

В результате ДТП мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Уточняется, что стаж управления автомобилем у погибшего составлял 22 года. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В Свердловской области на 22-м километре автодороги «Кировград — Карпушиха — Левиха» произошла авария, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Он вылетОб этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области. "По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, житель поселка Левиха, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина, имевший 22-летний стаж вождения, не был пристегнут ремнем безопасности и в момент ДТП вылетел из салона автомобиля", — рассказали в telegram-канале ведомства. Авария произошла 22 июня около 00:15 часов. В результате ДТП мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Уточняется, что стаж управления автомобилем у погибшего составлял 22 года. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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