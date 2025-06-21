В Свердловской области на 22-м километре автодороги «Кировград — Карпушиха — Левиха» произошла авария, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Он вылетОб этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
"По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, житель поселка Левиха, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Мужчина, имевший 22-летний стаж вождения, не был пристегнут ремнем безопасности и в момент ДТП вылетел из салона автомобиля", — рассказали в telegram-канале ведомства. Авария произошла 22 июня около 00:15 часов.
В результате ДТП мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Уточняется, что стаж управления автомобилем у погибшего составлял 22 года. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.
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