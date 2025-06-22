Зеленский обвинил Германию в поставках станков для оружия в Россию

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Владимир Зеленский пожаловался, что ряд стран отправляет России станки для военного оружия
Владимир Зеленский пожаловался, что ряд стран отправляет России станки для военного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Владимир Зеленский заявил, что Германия, будучи одним из главных партнеров Украины, продолжает поставлять в Россию станки для производства оружия. По его словам, Киев передал эти данные в Евросоюз.

«13 компаний из Германии поставляют эти станки», — цитирует Зеленского «Интерфакс Украина». Также, по словам политика, военное оборудованию поставляют фирмы из Китая, Тайваня, Чехии, Южной Кореи, Японии, Индии и США.

При этом Зеленский не назвал ни одну из фирм, однако уточнил, что власти в Киеве точно их знают. По его словам, Украина передала информацию 26 странам, в том числе в Евросоюз. 

Несколько дней назад Зеленский ввел санкции против юридических лиц из Китая. Они якобы поставляли в Россию комплектующие для производства дронов. 

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Владимир Зеленский заявил, что Германия, будучи одним из главных партнеров Украины, продолжает поставлять в Россию станки для производства оружия. По его словам, Киев передал эти данные в Евросоюз. «13 компаний из Германии поставляют эти станки», — цитирует Зеленского «Интерфакс Украина». Также, по словам политика, военное оборудованию поставляют фирмы из Китая, Тайваня, Чехии, Южной Кореи, Японии, Индии и США. При этом Зеленский не назвал ни одну из фирм, однако уточнил, что власти в Киеве точно их знают. По его словам, Украина передала информацию 26 странам, в том числе в Евросоюз.  Несколько дней назад Зеленский ввел санкции против юридических лиц из Китая. Они якобы поставляли в Россию комплектующие для производства дронов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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