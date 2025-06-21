Пара из Перми не может вылететь из Шарм-Эль-Шейха из-за задержки рейса

Пермяки Елена и Павел застряли в Шарм-эль-Шейхе из-за задержки авиарейса. По словам туристов, о переносе вылета они узнали уже после выселения из отеля, когда ждали трансфер до аэропорта.
«Последние три дня мы мечтали вернуться домой. За день до вылета вечером увидели, что наш рейс отправится на час раньше, и очень этому обрадовались. В полдень выселились из номера, пообедали, взяли еды в дорогу и стали ждать трансфер. Но тут наш оператор пишет, что вылет задерживается на восемь часов», — рассказала Елена изданию «КП-Пермь».
Пермяки уточнили, что о задержке рейса их оперативно уведомил только пермский туроператор. Елена подчеркнула, что для них стало удачей, что они не купили заранее билеты на поездку из Екатеринбурга до Перми. В противном случае им пришлось бы переоформлять билеты из-за изменения времени пересадки.
Позже гид сообщил туристам о временном переселении в другой отель на время ожидания вылета. Пара выразила надежду, что дальнейших задержек и неприятных неожиданностей не произойдет.
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